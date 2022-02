Al teatro Nest di Napoli arriva lo spettacolo «Totò e Vicè», in scena il 5 e 6 febbraio

Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno all'attivo una collaborazione che dura da quasi quarant’anni. La complementarietà, la dialettica, il confronto, sono la forma che hanno scelto per esprimere la loro poetica.

Da qualche tempo si sono incontrati con «Totò e Vicè», in scena il 5 e 6 febbraio al Teatro Nest di Napoli, teneri e surreali clochard nati dalla fantasia di Franco Scaldati, poeta, attore e drammaturgo palermitano, e nelle loro parole, gesti, pensieri, giochi si sono subito specchiati.

Totò e Vicè sono legati da un'amicizia reciproca assoluta e vivono di frammenti di sogni che li fanno stare in bilico tra il mondo terreno e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato e futuro, con la necessità di essere in due, per essere.