L'appuntamento è sabato 11 dicembre alle 20,30. E poi, domenica 12 dicembre alle 18,30. "Ditegli sempre di sì", la commedia di Eduardo de Filippo va in scena al teatro Paradiso in via Semmola a Napoli. La regia è di Lucio Monaco. Prevendita dei biglietti al botteghino. Informazioni: 3289754301