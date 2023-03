Napoli, il Teatro dei Piccoli porta in scena «La gallinella rossa» alla Mostra d'Oltremare

Attori, pupazzi e oggetti sonori per i bambini dai 3 anni in su e tutta la famiglia al Teatro dei Piccoli: in scena alla Mostra d'Oltremare domenica 2 aprile alle 11 "La gallinella rossa" di Accademia Perduta Romagna Teatri e Tanti Cosi Progetti. Interpretato da Danilo Conti, lo spettacolo si inserisce nell'ampia programmazione a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini, Progetto Sonora società organizzatrici residenti nello spazio teatrale della Mostra d’Oltremare.

A firmare la sceneggiatura insieme a Danilo Conti, Antonella Piroli, insieme i due autori trovano ispirazione in un racconto popolare anglosassone di Byron Barton, per costruire una storia in cui i protagonisti sono il lavoro, l’impegno, la pazienza e il contrasto tra la virtù di una gallina e le debolezze degli altri animali di una fattoria.

La gallina, abituata a cercare vermetti per sfamarsi, un giorno trova un chicco di grano che inizia a guardare da tutto un altro punto di vista: un seme messo nella terra può diventare una piantina che, allungandosi verso la luce, un giorno darà grano per farne farina e che, impastata con l’acqua, potrà sfamare tutti.

«I personaggi animati di questo lavoro hanno a che fare con questi processi», spiegano gli autori. «La gallina, nonostante non riceva la collaborazione di nessuno degli animali della fattoria, continua a spronarli ad agire. Alla fine, oltre la loro indolenza e indifferenza, apprezzerà il senso di unione, perché, una volta compresa la trasformazione a cui hanno assistito, tutti sapranno mettere a frutto in modo collettivo l’esperienza che hanno vissuto e nessuno resterà a bocca asciutta!».

In scena Conti regala ad ogni animale suoni differenti generati da strumenti ed oggetti sonori che ne delineano la personalità e si intrecciano con il suo racconto. Con maestria riesce a trattare la morale in maniera niente affatto retorica. Il lieto fine, carico di insegnamenti, diventa un processo catartico naturale che accompagna con un sorriso l’uscita degli spettatori dalla sala.

Lo spettacolo è in replica dedicata alle scuole dell’infanzia e primaria lunedì 3 aprile alle 9.30 e alle 11.30. Domenica il biglietto costa 8 euro (7 per le scolastiche). La prenotazione è obbligatoria: 3270795871 e 3333542754 o info@teatrodeipiccoli.it.