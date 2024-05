Teatro, Premio Under 35 Leo de Berardinis ad «Assetati» di Davide Pascarella e «Le Bakkanti» di Denise Diaz Montalvo

La giura del Premio Under 35 Leo de Berardinis – promosso dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale a sostegno della produzione teatrale di compagnie e artisti under 35 operativi sul territorio regionale e nazionale, con spiccata attitudine all’innovazione, intitolato alla figura del grande attore e regista di Gioi scomparso nel 2008 – composta da Roberto Andò, Mimmo Basso, Natalia Di Iorio, Francesca D’Ippolito, Jacopo Gassmann, Lino Musella, dopo aver visionato le presentazioni performative dei progetti selezionati dal bando, ha assegnato all’unanimità l’edizione 2024 del Premio a:

ASSETATI da Wajdi Mouawad di Davide Pascarella, con la seguente motivazione:

«Il progetto di Davide Pascarella, sull’opera di Wajdi Mouawad, s’è distinto per la fluidità con la quale combina una narrazione che si muove fra toni e sfumature molto diverse e una scrittura scenica che, sebbene embrionale, evidenzia già un notevole rigore formale, delineando un territorio denso di ambiguità, di tensioni esistenziali e di resa dei conti del protagonista con se stesso.

Un corpo a corpo tra l’attore e l’autore, un paesaggio verbale di grande precisione e forza evocativa, che invita a mettersi in ascolto evidenziando che la parola detta, forse più di quella scritta, riesce a sondare una contemporaneità sempre più complessa e problematica».

A LE BAKKANTI di Denise Diaz Montalvo, con la seguente motivazione:

«Il progetto di Denise Diaz Montalvo, sviluppato intorno a Le Baccanti di Euripide, rende quello che è uno dei testi più ambigui e potenti del tragediografo greco un adrenalinico percorso di esplorazione e di autocoscienza al femminile. Musica elettronica, house, techno, danze, trasgressione accompagnano il viaggio delle protagoniste alla ricerca della loro identità. Una scrittura originale nella sua essenzialità restituisce efficacemente i vari caratteri tanto nella loro forza quanto nella loro vulnerabilità, rendendoli particolarmente vivi e veri».

Come per le precedenti edizioni, in ragione della collaborazione tra il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e il Teatro Pubblico Campano, in ottemperanza al “protocollo d’intesa” sottoscritto dai due enti nel 2021 a sostegno delle nuove creatività teatrali, la direzione del Teatro di Napoli ha scelto tra i testi vincitori del Premio Nuove Sensibilità 2.0 2024 promosso dal teatro Pubblico Campano, quello di Noemi Francesca “C’ERA UNA VOLTA, manuale di sopravvivenza per immagini”.

Nel corso della Stagione Teatrale 2024/2025 il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale produrrà i due titoli vincitori del Premio Leo de Berardinis 2024 e il testo di Francesca Noemi Premio Nuove Sensibilità 2.0, ospitandone i relativi debutti.