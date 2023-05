“Lourdes”, il progetto di Emilia Verginelli al Festival di Santarcangelo dei Teatri

Il Teatro Pubblico Campano ospita in questi giorni, negli spazi della Sala Assoli di Napoli, la residenza artistica di Emilia Verginelli con il suo progetto Lourdes, nell’ambito della prima edizione di “Fondo Creatività Emergente” ideato da Santarcangelo dei Teatri, di cui il circuito teatrale campano è partner.La residenza partenopea, tappa finale di un percorso di residenze, si concluderà sabato 6 maggio 2023 alle ore 18.00 con una restituzione/anteprima del lavoro, aperta a un massimo di 30 spettatori, prima del suo debutto, nel prossimo mese di luglio, al Festival di Santarcangelo dei Teatri.

Fondo Creatività Emergente è un progetto condiviso da AMAT Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Fabbrica Europa, I Teatri di Reggio Emilia, L’arboreto - Teatro Dimora, Opera Estate Festival Veneto, Ravenna Teatro, Teatro Pubblico Campano, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Stabile dell’Umbria, Santarcangelo dei Teatri e Triennale Milano Teatro.

Santarcangelo dei Teatri, in collaborazione con i partner, ha costruito una rete dedicata allo sviluppo produttivo di artiste e artisti emergenti, con l’obiettivo di sostenere le fasi di ricerca di progetti performativi, che per loro natura richiedono lunghi tempi di creazione.I dodici enti e strutture coinvolti nel progetto rispondono a obiettivi distinti all’interno del sistema teatrale e performativo, facendo fronte in questo modo a esigenze di lavoro differenziate rispetto alla produzione artistica, dallo sviluppo alla circuitazione.

Sono state otto, tra artiste, artisti e collettivi, le realtà emerse durante i numerosi e intensi incontri, alle quali è stato richiesto di pensare a un progetto. Le artiste selezionate e supportate per la prima edizione di Fondo sono Agnese Banfi ed Emilia Verginelli. E’ stata, inoltre, assegnata una fellowship a Giacomo Lilliù del Collettivo ØNAR.Il progetto Lourdes, che vede in scena, oltre a Emilia Verginelli, Ale Rilletti e Alex Paniz, è la storia di un incontro, di più incontri. È il racconto di chi è stato e chi non è mai stato a Lourdes. C’è chi lo immagina, chi lo detesta, chi avrebbe voluto andare lì per chiedere un miracolo. Voci tangibili, testimonianze reali da cui partire per un’osservazione clinica del fenomeno “Lourdes”.

Lourdes è una condivisione scenica pensata per un pubblico ristretto, in un tempo dilatato e ripetuto scandito non esclusivamente dalle performer ma dal pubblico stesso, a cui di abitare lo spazio scenico performativo.Questa apertura dello spazio e delle possibilità d’azione del pubblico vuole rovesciare in qualche modo l’esperienza spesso individuale e chiusa in sé stessa dei corpi presenti al momento della condivisione scenica, poiché l’agire di questo corpo collettivo renderà unica ogni replica di Lourdes.

Emilia Verginelli nasce a Roma e si diploma negli Stati Uniti. È attrice, performer e regista. Per la sua formazione teatrale studia con Ragnar Freidank, Declan Donnellan, Fabrice Murgia, Natalie Beasse, Thomas Oster- meier, Daria De orian, Lucia Calamaro.Nella danza si forma attraverso gli incontri con Julie Stanzak della Pina Bausch Company e Gabriella Garrizo della Compagnia Peeping Tom. Dal 2001 collabora per dieci anni all’opera don Guanella di Roma, un istituto che accoglie persone con disabilità, come volontaria teatrale.

Nel 2010 crea fivizzano27, uno spazio culturale indipendente situato nel cuore del quartiere Pigneto di Roma che nasce dalla volontà di creare una rete di collaborazioni e condivisione tra le diverse realtà teatrali contemporanee. Nel 2021 firma la regia e l’ideazione di io non sono nessuno (Premio Scenario – finalista, Angelo Mai, Short Theater, In-Box 2021 – semi-finalista. Nel 2021: Santarcangelo Festival 2050, Centrale Fies) oggi ancora in tour.