Teatro San Carlo, gli allievi dell'Accademia di Canto Lirico debuttano sul palcoscenico

Gli allievi dell’Accademia di Canto Lirico del Teatro di San Carlo faranno ufficialmente il proprio debutto sul palcoscenico del massimo napoletano giovedì 15 settembre alle ore 20. In programma uno speciale recital su musiche di Mozart, Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini e Mascagni.

Provenienti da tutto il mondo, queste giovani promesse dell’Opera di domani, sotto la guida del direttore e coordinatore dell’Accademia Ilias Tzempetonidis e della docente principale Mariella Devia, hanno iniziato il loro percorso all’interno dell’Accademia del Teatro di San Carlo lo scorso anno, superando una dura selezione che ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati.

Dopo il debutto di giugno 2022 a Palazzo Reale con una selezione di arie ed insiemi dall’opera Don Chisciotte di Giovanni Paisiello (Napoli 1769), gli undici giovani allievi si esibiranno adesso nella sala del Teatro, accompagnati al pianoforte da Roberto Moreschi, misurandosi con un programma che parte cronologicamente da Wolfgang Amadeus Mozart e giunge fino ai Veristi italiani del primo Novecento, non senza un omaggio alla canzone napoletana storica. «Questo concerto – afferma il sovrintendente Stéphane Lissner - ci rende orgogliosi del percorso compiuto finora dagli allievi della nostra Accademia.

Valorizzare i talenti e formare una nuova generazione di artisti per il palcoscenico del futuro, oltre a trasmettere sempre più il patrimonio musicale alle giovani generazioni, è compito imprescindibile per un Teatro con la storia e il prestigio del San Carlo». A dicembre, con l’Orchestra del San Carlo gli allievi dell’Accademia saranno in tournée a Praga mentre nell’autunno 2023 saranno impegnati in due appuntamenti in Francia: alla Philharmonie de Paris e al Louvre.