Teatro San Carlo di Napoli, nuovo appuntamento della stagione da camera

Domenica 3 aprile 2022 alle ore 18.00 prosegue la Stagione da Camera del Teatro di San Carlo con un nuovo appuntamento interamente dedicato alla produzione musicale francese dei primi vent’anni del Novecento. Il programma infatti prevede l’esecuzione di Prélude, marine et chanson per flauto, violino, viola, violoncello e arpa di Guy Ropartz, della Sonata per violino e violoncello e di Introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi di Maurice Ravel e della Sonata per flauto, viola e arpa di Claude Debussy.

Protagonista la formazione composta da Giuseppe Carotenuto e Nicola Marino (Violini), Antonio Bossone (Viola), Luca Signorini (Violoncello), Silvia Bellio (Flauto), Mariano Lucci (Clarinetto), Viviana Desiderio (Arpa).