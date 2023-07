Trionfo del Teatro San Carlo in tournée in Francia al Festival di Aix En Provence con Otello

Oltre 15 minuti di applausi per il trionfo del Teatro San Carlo in tournée in Francia per uno dei più importanti Festival europei di Aix En Provence. Tra orchestra, coro e tecnici del San Carlo, in 200 hanno rappresentato Verdi e l’opera italiana nel prestigioso appuntamento estivo che prevede la presenza delle più importanti orchestre internazionali, come la London Symphony Orchestra e Mahler Chamber Orchestra.

Nella rappresentazione di «Otello» di Giuseppe Verdi, i protagonisti principali hanno dato vita a interpretazioni molto apprezzate dal pubblico in sala. Nel prestigioso cast: l’armeno Arsen Soghomonyan nei panni di Otello e una magnifica Maria Agresta nel ruolo di Desdemona. La partecipazione del Teatro San Carlo al Festival di Aix En Provence ha rappresentato un importante riconoscimento per l'istituzione, confermando la sua eccellenza e il suo prestigio a livello internazionale.

L'opera italiana ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutto il mondo, consolidando il ruolo dell'Italia come uno dei principali centri culturali e musicali.

Il Teatro San Carlo ringrazia il pubblico francese ma anche quello italiano e internazionale presente per l'accoglienza calorosa.

«Il Teatro di San Carlo è un simbolo di Napoli, ma anche patrimonio culturale di prestigio nazionale e internazionale. La partecipazione dell'orchestra, del coro e dei tecnici del Teatro San Carlo al Festival di Aix En Provence è per la città motivo di grande orgoglio, non soltanto per l'importanza dell'appuntamento musicale, ma anche per la rappresentazione dell'opera italiana nel mondo, l'Otello di Giuseppe Verdi» si compliementa così il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo Gaetano Manfredi.