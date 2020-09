Teatro San Carlo, al via mercoledì “Invito a Corte” con Jazzphony Orchestra

Al via domani mercoledì 23 settembre alle 20 dal Cortile delle Carrozze con Jazzphony Orchestra la rassegna “Invito a Corte” che vede protagonista il Teatro di San Carlo negli spazi di Palazzo Reale, dal 23 settembre all’11 ottobre 2020.



Un Festival della musica che nasce da una ritrovata sinergia tra il San Carlo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il Polo Museale per la Campania, Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” e con il supporto della Regione Campania.



Jazzphony Orchestra, formazione di componenti dell’Orchestra del Teatro San Carlo, eseguirà i temi più significativi della tradizione operistica italiana con un linguaggio e delle sonorità proprie della musica jazz.



Le musiche originali sono composte e arrangiate da Pasquale Bardaro.



La voce della Jazzphony Orchestra è di Sara Vanderwert, al sax alto e clarinetto Luca Sartori, Ricardo Serrano al corno, Stefano Bartoli al clarinetto piccolo, Luca Incoronato al fagotto, Giuseppe Cascone, Francesco Capocotta e Alessandro Modesti alla tromba, Gianluca Camilli e Roberto Bianchi al trombone, Pasquale Bardaro al vibrafono, Mirko Maria Matera al piano, Vincenzo Maurogiovanni al basso e Pierluigi Villani alla batteria.



Prossimo appuntamento di “Invito a Corte” venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 20.00 nuovamente nel Cortile delle Carrozze con “Celebri Cori d’Opera dell’Ottocento”: il Coro del Teatro di San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini e accompagnato al pianoforte da Vincenzo Caruso eseguirà i più famosi cori del repertorio lirico composti da autori come Verdi, Bellini, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo, Bizet, Offenbach.



