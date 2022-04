Teatro San Carlo di Napoli, i direttori d'orchestra Valcuha e van Rijen sul podio di «Concerti»

Juraj Valuha sarà sul podio del Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti 21/22 sabato 9 aprile alle 20:00. Valčuha sarà alla guida dell’orchestra del Massimo napoletano per dirigere la Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67 di Ludwig van Beethoveen, la più eseguita e la più conosciuta delle nove sinfonie, considerata il paradigma del sinfonismo romantico.

In programma anche Les Océanides di Jean Sibelius poema sinfonico composto tra il 1913 e gli inizi del 1914 e il Concerto per Trombone di James MacMillan, eseguito per la prima volta nel 2016 al concertgebow di Amsterdam proprio dal virtuoso olandese dello strumento Jörgen van Rijen, che lo riesegue anche a Napoli, per la prima volta al Teatro di San carlo, dopo averlo portato in importanti sale da concerto di tutto il mondo. Primo trombone della Royal Concertgebouw Orchestra, Jörgen van Rijen si è esibito come solista nella maggior parte dei paesi europei e inoltre negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Corea, Russia, Singapore e Australia ed ha eseguito concerti con orchestre prestigiose come la Royal Concertgebouw Orchestra, la Czech Philharmonic e la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra diretta da Martyn Brabbins