Teatro San Carlo, al via la Festa della Musica: ecco il programma

Il Teatro di San Carlo celebra la Festa della Musica 2022 a Vigliena: martedì 21 giugno dalle 10:30 alle 14 nella “Fabbrica urbana della creatività” è in programma un open day aperto al pubblico con concerti, performance artistiche e laboratori rivolti alla cittadinanza.

Dopo il benvenuto del direttore generale del Teatro, Emmanuela Spedaliere, la giornata proseguirà con la presentazione dei laboratori dell’officina di scenografia diretta da Anna Nasone, il percorso performativo di musicoterapia a cura dell’Istituto Paolo Colosimo di Napoli, e a seguire “In…Canto d’Amore”, concerto degli Allievi dell’ Officina della Canzone classica napoletana diretta dai maestri Angelo Iollo, coordinamento; Patrizia Porzio docente principale con la partecipazione dell’orchestra da camera del Teatro di San Carlo. La direzione è affidata al maestro Ivano Caiazza.

Valentina Battista presenterà “L’Ecosistema Materias tra Innovazione e Csr”. La giornata culminerà con il Concerto allegretto grazioso dell’officina di interpretazione musicale orchestrale diretto dal Maestro Gennaro Cappabianca. In programma musiche di Sibelius, Vivaldi, Scarlatti e Ferrigno, eseguite da un’orchestra di giovani non professionisti.

«Abbiamo deciso di celebrare la Festa Europea della musica proprio qui a Vigliena nell’ambito del progetto “La Fabbrica urbana della creatività”, per sottolineare ancora una volta l’importanza fondamentale della connessione con il territorio, della partecipazione e dell’inclusione sociale attraverso l’arte e la musica» afferma il sovrintendente Stéphane Lissner. «Questa giornata» continua il sovrintendente «vuole essere un ulteriore segnale del lavoro che stiamo facendo per utilizzare la cultura come grande strumento di riqualificazione urbana e di riscatto sociale».

“La fabbrica urbana della creatività: il San Carlo a Vigliena” progetto vincitore dell’avviso pubblico “Creative Living Lab – III Edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Programma della Festa della Musica a Vigliena nella Fabbrica della creatività San Carlo

10:30 Saluti e presentazione Direttore Generale del Teatro di San Carlo, Emmanuela Spedaliere

10:45 Laboratori dei ragazzi dell’Officina di Scenografia, presentazione di Anna Nasone

11 Percorso performativo di Musicoterapia a cura dell’Istituto Paolo Colosimo di Napoli

11.30 “In…canto d’amore” Antiche Arie della Terra di Napoli: concerto degli Allievi dell’Officina “La Bottega della Canzone Classica Napoletana tra memoria e innovazione” diretta da Angelo Iollo e Patrizia Porzio, con l’Orchestra da Camera del Teatro di San Carlo. Direttore Ivano Caiazza.

12:15-12:30 Valentina Battista presenta “L’Ecosistema Materias tra Innovazione e Csr”

13:00 Concerto “Allegretto Grazioso” a cura dell’Officina di Interpretazione Musicale Orchestrale diretta da Gennaro Cappabianca