Teatro San Carlo, la stagione 2021/22 si apre con l'Otello di Verdi; presente anche Mattarella

Otello di Giuseppe Verdi aprirà la Stagione 2021/2022 del Teatro di San Carlo di Napoli domenica 21 novembre alle 19. Michele Mariotti dirigerà l’Orchestra e il Coro del Massimo napoletano, preparato da José Luis Basso, mentre sarà Mario Martone a firmare la regia di questo nuovo allestimento del Teatro di San Carlo in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ortensia De Francesco mentre le luci sono di Pasquale Mari.

Maria Agresta (credits @Elisa Rinaldi)

Ad interpretare il protagonista Otello, tra i ruoli più complessi dell'intero repertorio tenorile, saranno Jonas Kaufmann (nelle recite del 21, 24, 28 novembre, 1 e 4 dicembre), e Yusif Eyvazov (nelle recite del 7, 10 e 14 dicembre), Maria Agresta sarà Desdemona, Igor Golovatenko interpreterà Jago. Completano il cast: Alessandro Liberatore (Cassio), Matteo Mezzaro (Rodrigo), Emanuele Cordaro (Ludovico) Biagio Pizzuti (Montano), Manuela Custer (Emilia), Francesco Esposito (Un araldo).

Mario Martone (credits @Marco Ghidelli)

Sette in tutto le recite dello spettacolo che sarà in scena fino al 14 dicembre. Alla prima di Gala del 21 novembre, già interamente sold out, sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.