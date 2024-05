Teatro San Carlo, la nuova stagione si apre con “Rusalka”“”

Inaugurazione il 20 novembre con “Rusalka” con Asmik Grigorian per la prima volta a Napoli. E poi la prima volta di “Romèo et Juliette” di Gounod con Javier Camarena e Nadine Sierra, ascoltata proprio ieri sera in concerto; “La fille du regiment” con Pretty Yende e, ancora Donizetti con “Roberto Devereux” e il ritorno di Cimarosa, “Il matrimonio segreto” affidato ai giovani dell'accademia del teatro.

È un San Carlo che stizza l'occhio ai grandi del passato e ai musicisti che hanno fatto la storia della musica a Napoli e in Europa quello della nuova stagione presentata dal sovrintendente Stéphane Lissner, l'ultima della sua gestione che scade a marzo 2025.

In locandina anche “Tosca” con Radvanosky-Pirozzi e Giannattasio, “Un ballo in maschera” con la Netrebko, “La fanciulla del West” e “Attila” in forma concertante. E torna anche “Salome” di Strauss. Quasi tutti i cantanti in stagione d'opera si presenteranno anche in concerto. Per il balletto torna lo “Schiaccianoci” a Natale.