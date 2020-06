Il Teatro San Carlo sbarca su Rai 5 con L’osteria di Marechiaro di Roberto De Simone

Andrà in onda domani mercoledì 1 luglio alle ore 21.15 su Rai 5 L’osteria di Marechiaro, brillante commedia musicale di Giovanni Paisiello, produzione del Teatro di San Carlo del 2001, poi ripresa nel 2011. La regia è di Roberto De Simone.



Nel cast Monica Bacelli (Lesbina), Marina Comparato (Chiarella), Mina Yamazaki (Dorina), Antonio Siragusa (L'abate Scarpinello) e Filippo Morace (Il Conte di Zampano).



La direzione è affidata a Donato Renzetti. Le scene sono di Nicola Rubertelli mentre i costumi portano la firma di Odette Nicoletti.



La messa in onda de L’osteria di Marechiaro rientra in due settimane di programmazione che Rai Cultura dedica al Teatro di San Carlo San Carlo. Tutti i giorni fino al 10 luglio, dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, e il mercoledì in prima serata alle 21.15 – sarà infatti proposta una selezione di spettacoli in alcuni casi storici, recuperati con un approfondito lavoro di ricerca negli archivi Rai e del Teatro stesso. I dettagli del palinsesto saranno disponibili sui canali di informazione della Rai. © RIPRODUZIONE RISERVATA