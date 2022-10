Teatro San Carlo, Camilla Nylund nel ruolo di Isolde: sostituisce Nina Stemme

Protagonista sostituita all'ultimo minuto. Almeno per la prima. Lo comunica la Fondazione Teatro di San Carlo che nella recita di Tristan und Isolde di Richard Wagner in programma domani 27 ottobre, alle 19: ad interpretare il ruolo di Isolde sarà il soprano finlandese Camilla Nylund e non Nina Stemme per un’improvvisa indisposizione.

Camilla Nylund è considerata una delle più famose interpreti del repertorio classico-romantico in particolare delle eroine wagneriane: Elisabeth, Elsa, Sieglinde, Senta, Isolde, Brünnhilde.

Da molti anni Nylund è ospite regolare del Festival di Bayreuth, dove ha interpretato Elisabeth in Tannhäuser, Sieglinde in Die Walküre, Eva in Die Meistersinger e lo scorso agosto Elsa in Lohengrin. Nella stagione 2021/22 ha debuttato come Isolde (Tristan und Isolde) e Brünnhilde (Die Walküre) all'Opera di Zurigo.

A riprova della sua professionalità riconosciuta a livello internazionale, nel 2023 sarà impegnata, tra l’altro, in La donna senz’ombra di Strauss alla San Francisco Opera, Der Rosenkavalier a Berlino e a Dresda, Lohengrin a Vienna.