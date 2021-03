San Carlo, due concerti e balletto nel programma di aprile in streaming

Due concerti e un balletto, sono questi gli appuntamenti in streaming del mese di aprile 2021 del Teatro di San Carlo. Venerdì 2 aprile a partire dalle ore 20.00 sarà disponibile on line La petite messe solennelle di Gioachino Rossini nella versione per soli, coro, due pianoforti e armonium, eseguita dal Coro del Teatro di San Carlo sotto la direzione di Gea Garatti Ansini. Divertissment, spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial sarà invece disponibile on line da venerdì 23 aprile alle ore 20.00, protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo. Venerdì 30 aprile a partire dalle ore 20.00 il direttore israeliano Dan Ettinger, per la prima volta al San Carlo, dirigerà l’Orchestra del Massimo napoletano e il giovane e pianista russo Alexander Malofeev nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in fa diesis minore Op.1 di Sergej Rachmaninov. In scaletta anche e la Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Gli spettacoli del mese di aprile 2021 saranno disponibili in streaming sulla piattaforma MyMovies.it e, per i primi tre giorni di programmazione, anche sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro di San Carlo.

Per guardare lo spettacolo, è possibile:

- acquistare un e-ticket del valore di 2.29€ (valido 7 giorni dal primo accesso su MyMovies e per i tre giorni di disponibilità su Facebook). Il biglietto potrà essere acquistato direttamente attraverso il canale scelto (MyMovies.it o Facebook) e sarà valido fino al termine del periodo di programmazione dell'evento acquistato.

- acquistare l'abbonamento al mese di programmazione che include i tre titoli del mese a 4.99€. L'abbonamento dà accesso illimitato ai tutti i contenuti del mese a partire dal primo giorno di programmazione e fino a fine mese. Sempre entro la fine del mese sarà possibile rivedere tutti i contenuti già pubblicati. L'abbonamento è disponibile solo sul canale MyMovies.it ed è acquistabile fino all'ultimo giorno di programmazione dell'ultimo evento del mese.

Dal termine della disponibilità in streaming, i contenuti saranno disponibili on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it.

LE SCHEDE DEGLI SPETTACOLI

/Concerto Corale

Da venerdì 2 aprile 2021 ore 20.00

Gioachino Rossini

PETITE MESSE SOLENNELLE

Direttore | Gea Garatti Ansini

Pianoforti | Roberto Moreschi e Vincenzo nCaruso

Armonium | Nicola Capano

Programma

Gioachino Rossini, Petite Messe Solennelle (versione per soli, coro, due pianoforti e armonium)

Coro del Teatro di San Carlo

Disponibile online dal

02.04.2021 alle 20h00CET

Disponibile fino al

30.04.2021 alle 23h59CET

**

/Danza

Da venerdì 23 aprile 2021 ore 20.00

DIVERISSEMENT

spettacolo di balletto a cura di Stéphane Fournial

Direttore | Maurizio Agostini

Programma

Romeo e Giulietta, Bal

Annalina Nuzzo, Annalisa Casillo, Adriana Pappalardo, Grazia Striano, Francesca Riccardi, Marco Spizzica, Marcello Pepe, Massimo Sorrentino, Ertugrel Gjoni, Gianluca Nunziata, Danilo Notaro, Ferdinando De Riso, Francesco Lorusso, Giuseppe Ciccarelli

Enrico VIII

Variazione Gipsy | Luisa Ieluzzi

Flamme de Paris

Pas de Deux | Anna Chiara Amirante, Alessandro Staiano

Raymonda

Pas de Quatre | Ertugrel Gjoni, Ferdinando De Riso, Francesco Lorusso, Giuseppe Ciccarelli

Paquita

Claudia D’Antonio, Stanislao Capissi

Donne Primo Ingresso | Adriana Pappalardo, Valeria Iacomino, Francesca Riccardi / Secondo Ingresso | Ottavia Cocozza di Montanara, Annalina Nuzzo, Rita De Martino

Soliste:

Primo Ingresso | Luisa Ieluzzi, Grazia Striano

Secondo Ingresso | Annalina Nuzzo, Annalisa Casillo

Pas de Trois | Martina Affaticato, Grazia Striano, Salvatore Manzo

Variazione | Annalina Nuzzo

Variazione | Luisa Ieluzzi

Orchestra e Balletto del Teatro di San Carlo



Disponibile online dal

23.04.2021 alle 20hCET

Disponibile fino al

15.05.2021 alle 23h59 CET

**

/Concerto Sinfonico

Da venerdì 30 aprile ore 20.00

DAN ETTINGER

Direttore | Dan Ettinger

Pianoforte | Alexander Malofeev

Programma

Sergej Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in fa diesis minore, Op. 1

Pëtr Il'i

Čajkovskij, Sinfonia n. 4 in fa minore, Op. 36

Orchestra del Teatro di San Carlo

Disponibile online dal

30.04.2021 alle 20h00 CET

Disponibile fino al

15.05.2021 alle 23h59 CET