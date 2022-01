Teatro Sancarluccio, in scena «Peppo il saltinpalco e il mistero della calza bucata»

Continua la stagione teatrale del Sancarluccio che, presentando uno spazio fisso per i giovanissimi, il prossimo 6 gennaio 2022 alle ore 11.30 proporrà lo spettacolo «Peppo il saltinpalco e il mistero della calza bucata». In scena, in via San Pasquale a Chiaia, per il lavoro inserito nella rassegna «Il Sancarluccio dei Piccoli» (nel rispetto di tutte le norme anti-covid) ci sarà la stessa direttrice artistica del progetto e autrice del testo Olimpia Ferrara insieme a Giuseppe Menzo che firma pure la regia.

«Peppo - si legge nella sinossi dello spettacolo - sta per iniziare a raccontare una delle sue avventurose favole quando, all'improvviso, scompare il librone da cui le legge e, al suo posto, appare una vecchina carina ma anche un po’ severa e furbetta che ruba la scena a Peppo iniziando a raccontare la storia più interessante di sempre. Inizia un viaggio sorprendente tra tormente di neve, scope volanti e re provenienti da paesi lontanissimi. Il tutto condito da fuliggine di carbone dolce e …una calzetta bucata»