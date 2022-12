Cafè Chantant al Teatro Sannazaro dal 26 dicembre

Dal 26 dicembre va in scena al teatro Sannazaro «Cafè Chantant» uno spettacolo di Lara Sansone con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Savio De Martino, Francesco D’Alena e Mario Andrisani e il balletto e l’orchestra del Cafè Chantant.

Una formula di spettacolo vincente, in linea con la tradizione tipica del Sannazaro, ideata ventisette anni fa, da Lara Sansone e molto apprezzata dal pubblico; attratto da questo show in cui si fondono, in armonia, musica, teatro e ballo. Lo spettacolo è concepito per regalare anche a Napoli un lavoro che possa restare in scena a lungo come succede in alcune capitali europee con il fado o il flamenco o con i musical americani.

Il café chantant non è solo una grande festa spettacolo ma un “modo” di fare teatro, di giocare con gli stereotipi, con le citazioni, con le dissacrazioni, con i ricordi. Il pubblico, inoltre, è coinvolto in una macchina teatrale totale, in quanto lo spettatore si trova al centro dell'azione scenica, grazie anche alla disposizione di una platea fatta non più di poltrone messe in fila ordinata, ma di tavoli.

Un’antica tradizione rinnovata ogni anno in forme sempre diverse e al passo con i tempi. Perché l’originario Café Chantant della Belle Époque, simbolo della vita spensierata, non parlava mai al passato, ma sempre al presente e al futuro.

«Non potevamo esimerci dal mettere in programma il nostro amatissimo format- dice Lara Sansone - che è diventato un cult delle feste natalizie».



Carmela Autiero con il suo «Murzillo chic» ha ideato una vera e propria coccola culinaria, ispirata alle atmosfere del cafè chantant ed al periodo del Natale; un biscotto colorato e molto adatto allo show. «Vado avanti con la mia idea di coccole e spettacoli, gastronomia e cultura» dice.