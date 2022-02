Teatro Sannazaro, Enzo Moscato in scena con «Modo Minore»

Enzo Moscato, da venerdì 11 a domenica 13 febbraio, al Teatro Sannazaro propone “Modo minore”; lo spettacolo è scritto, diretto ed interpretato da Enzo Moscato. Il progetto, gli arrangiamenti e la direzione musicale sono di Pasquale Scialò. I musicisti sono Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe e Claudio Romano che è anche assistente musicale. La produzione è a cura della compagnia teatrale Enzo Moscato e di Casa del contemporaneo.

Dall’ultimo (e romantico) Carosone di “Giacca rossa é russetto”; dall’ imperituro (e quasi modernista) Sergio Bruni di “O jukebox ‘e Carmela”; dall’ ironico Ugo Calise al malinconico Enzo Di Domenico; da Antonio Basurto a Teddy Reno, Mario Trevi, Mimmo Rocco, Bruno Martino, Giorgio Gaber, Luigi Tenco, Pino Donaggio, Sonny and Cher, l’ Equipe ’84, Dalida e Gloria Christian... Ecco, in sintesi, la sfilata, o defilé, di artisti, autori e “glamorous” canzoni d’epoca, che attraversa Modo Minore, viaggio mnemonico - musicale, che, scanzonatamente, ma non senza il rigore dell’ attenzione e dell’ approfondimento filologico – si muove, anzi si sposta danzando discretamente – in modo minore, appunto, vale a dire in umiltà – dal cuore agli arti, dal centro al margine (e viceversa) del complesso e al contempo leggerissimo e giocoso impero canoro – napoletano (ed internazionale) relativo agli ultimi tre decenni del ‘900.