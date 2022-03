Al Teatro Totò in scena Francesca Marini con il recital «Napule è...»

Emozioni musicali senza tempo al Teatro Totò, dove, da giovedì 24 marzo, l'attrice e cantante Francesca Marini, presenterà il recital «Napule è...» Per il pubblico dello spazio di via Frediano Cavara, un coinvolgente itinerario musicale che fino a domenica 3 aprile, con la regia firmata da Gaetano Liguori, condurrà attraverso una voce unica e passionale, dritto in una dimensione fatta di canzoni, aneddoti e poesie scritte da alcuni dei più grandi poeti del primo Novecento.

Ripercorrendo a ritroso gli anni bellissimi di una città ancora dorata, a vibrare nell'aria con le splendide vocalità di Francesca Marini, saranno nel nome di personaggi chiamati Bovio, Di Giacomo ed E. A. Mario, quelle meravigliose e famose melodie che hanno contribuito a far riconoscere la canzone napoletana come “la canzone nel mondo”.

Ma la grandezza della canzone partenopea si è perpetuata fino ad oggi anche attraverso grandi autori e interpreti contemporanei come Pino Daniele, Eduardo De Crescenzo, Enzo Gragnaniello e Nino D’Angelo le cui composizioni caratterizzeranno la seconda parte dello spettacolo. Francesca Marini sarà accompagnata dal maestro Luigi Tirozzi che ha curato anche le musiche e gli arrangiamenti. I testi e la consulenza musicale sono di Roberto Criscuolo.