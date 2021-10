Il Teatro Totò di Napoli presenta la nuova stagione: show da Rosalia Porcaro a Gino Rivieccio

Il Teatro Totò di Napoli riparte e lasciandosi alle spalle la lunga ombra della pandemia, presenta gli spettacoli della nuova stagione 2021/2022. Dopo aver compiuto i suoi primi venticinque, la sala di via Frediano Cavara nata il 5 maggio del 1996, conferma più che mai il suo amore per il pubblico e con la dura prova delle restrizioni e del percorso a ostacoli compiuto ancora sulle spalle, annuncia i titoli di un cartellone ricco e variegato. Diretto artisticamente da Gaetano Liguori, il Teatro Totò, dunque, riparte e fiducioso per la raggiunta normalità del 100% in sala, si proietta verso un futuro pieno di novità nel segno della qualità e del riflessivo divertimento.

Si partirà il prossimo 21 ottobre con Rosalia Porcaro autrice, regista e interprete di “Semp'essa” e si continuerà il 4 novembre con Angelo Di Gennaro e Marina Suma con lo spettacolo “C'è posta per te” di Tommaso Scarpato diretto da Stefano Sannino. Giunti al 19 novembre nella sala storicamente dedicata al Principe della risata, arriverà il comico e cabarettista Simone Schettino con “Il meglio di...”, un lavoro da lui stesso scritto con la regia di Vincenzo Liguori. A dicembre, dal giorno 2, sarà il turno di Paolo Caiazzo, attore, autore e regista di “Terroni si nasce”. Dal 16 dicembre, le feste natalizie saranno allietate da Oscar Di Maio che fino al 9 gennaio 2022 presenterà la commedia scritta e diretta da Marco Lanzuise “Cornuti e Contenti”. Dal 13 gennaio 2022, Ciro Ceruti sarà protagonista del suo lavoro “Una tempesta perfetta” con la regia di Claudio Insegno. Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli dal 27 gennaio, saranno alle prese con lo spettacolo di Jordi Vallejo diretto dallo stesso Ciufoli “ Il testo”. Dal 10 febbraio, Gino Rivieccio presenterà con la regia di Gaetano Liguori lo show celebrativo “Nozze d'argento del Teatro Totò 25 anni di comicità”. Dal 24 marzo, Diego Sanchez e Angela Melillo proporranno “Quelli del Varietà”, uno spettacolo musicale diretto da Claudio Insegno. Dal 10 marzo, invece, Lucio Pierri, Ida Rendano e Serena Stella saranno i protagonisti di “Nel giallo dipinto di giallo”, un testo di Lello Marangio e Lucio Pierri che ne cura pure la regia. Infine dal 24 marzo sarà la volta dell'apprezzata cantante Francesca Marini e del suo emozionante itinerario canoro “Napule è...” mentre dal 21 aprile a chiudere la stagione, ci penseranno Davide Ferri e Rosario Verde con “Complotto di famiglia”, un testo scritto da Gaetano Liguori che ne firma anche la regia.

«Un ritorno al 100% - ha detto il direttore Liguori parafrasando l'ultima nota del Governo - che, tuttavia, ribadisce la necessità del fondamentale apporto del pubblico da sempre vera forza propulsiva del Teatro Totò e dello spettacolo in generale. Un pubblico che nel nostro spazio potrà stare più che tranquillo in quanto, oltre a godere di un ambiente accogliente, beneficerà, sera dopo sera, della massima attenzione per il rispetto delle norme sanitarie inerenti il Covid e di tutte le misure preventive per rendere ogni angolo del teatro sicuro e lontano da ogni possibilità di contagio».