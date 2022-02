Teatro Totò, in scena «Ma che ne sai...se non hai fatto il Varietà» con Diego Sanchez e Angela Melillo

Continua la stagione del teatro Totò che, con la direzione artistica di Gaetano Liguori, presenta, da venerdì 25 febbraio, lo spettacolo musicale con Diego Sanchez e Angela Melillo «Ma che ne sai...se non hai fatto il Varietà». In scena fino a domenica 6 marzo, lo show, con un susseguirsi di numeri, ricalca i fasti dei vecchi varietà con il classico presentatore in frac sornione e simpatico, pronto a introdurre tutte le esibizioni che una dietro l’altra conquistano l'attenzione della platea.

«Diego artista di teatro e Angela soubrette televisiva - questa la vicenda portante dello spettacolo - cercano di far pendere dalla propria parte la decisione del produttore, il quale, deve decidere se finanziare uno show interamente dedicato al teatro o quello proposto da Angela dedicato ai miti della Tv». Con la partecipazione di Marco Palmieri, il contributo del corpo di ballo “La Parisien” e la regia dello stesso Diego Sanchez, il lavoro propone canzoni, sketch, balletti, magie, numeri di trasformismo alla Fregoli ed evoluzioni acrobatiche. Grazie alla coppia Sanchez-Melillo, tra lustrini e paillettes, il pubblico può ripercorrere oltre cento anni di storia e di tradizione di un genere teatrale mai tramontato come “Il varietà”.