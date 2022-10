Teatro Trianon Viviani, riprogrammata l'inaugurazione con la «La donna è mobile» a sabato 15 ottobre

Il titolo d’apertura, «La donna è mobile», commedia – parodia musicale di Vincenzo Scarpetta, andrà in scena sabato 15, alle 21, con replica pomeridiana domenica 16 ottobre, alle 18. La direzione del teatro ha riprogrammato lo spettacolo, prodotto dallo stesso Trianon Viviani, in sèguito a casi di covid. La regia e il disegno dello spazio scenico de «La donna è mobile» sono di Francesco Saponaro. La direzione musicale di Mariano Bellopede. Lo spettacolo, prodotto dallo stesso teatro della Canzone napoletana, debuttò lo scorso maggio nell’àmbito della minirassegna L’eredità Scarpetta, posta sotto il patrocinio della Fondazione Eduardo De Filippo. La figura di Vincenzo Scarpetta è molto legata alla storia del Trianon, perché fu proprio il commediografo, musicista e capocomico a inaugurare il teatro, l’8 novembre 1911, con la fortunata commedia paterna Miseria e Nobiltà, nella quale debuttava nel ruolo di don Felice Sciosciammocca, segnando così il passaggio di testimone con papà Eduardo. La donna è mobile andò in scena la prima volta nel 1918.

In essa Francesco Saponaro intravede «echi di Petito e Marulli, il lirismo vibrante di Viviani e qualche sfumata complessità dai risvolti pirandelliani». Biglietti e abbonamenti – I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net.