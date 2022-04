Al Teatro Troisi arriva lo spettacolo de «I Ditelo Voi» dal 29 aprile

Luci sempre puntate sul Teatro Troisi, dove, per il secondo appuntamento dell'abbonamento “Quadrifoglio” da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio arriveranno «i Ditelo Voi». Per tutti, con il popolare trio formato da Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi detto Mimmo e Raffaele Ferrante detto Lello, uno spettacolo ricco di sorprese a partire dal titolo che non c'è. Tant'è che basta chiedere agli stessi tre esilaranti protagonisti di quale spettacolo si tratta, per avere come risposta: «Quello là!!!».

Un nuovo atteso momento di risate per lo spazio di via Leopardi che, vede ancora una volta il patron e noto imprenditore dello spettacolo, Pino Oliva, confermare il preciso segnale di ripresa proveniente dal suo storicizzato spazio. Dopo «I Ditelo Voi» e il loro misterioso e divertentissimo show, per gli altri due appuntamenti in abbonamento, il 13 e il 14 maggio arriverà un beniamino del pubblico come Massimiliano Gallo con il suo spettacolo «Resilienza 3.0» e dal 27 al 29 maggio, un mattatore della scena come Biagio Izzo protagonista di un lavoro intitolato semplicemente «Show».

Tutte occasioni da non perdere per gli amici del Teatro Troisi. Un avamposto per una Napoli fatta di forza e caparbietà che, dopo essersi legato con successo al famoso programma “Peppy Night” in onda su Canale 21, continua con il proporre degli spettacoli sempre sinonimo di qualità, riflessione e divertimento.