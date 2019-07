Teatro in zattera, alle Stufe di Nerone «Le sorelle Prozorov»

Venerdì 19 Luglio 2019, 13:12

Alle Terme - Stufe di Nerone (Bacoli-Na) domenica 21 luglio, alle 21.30, terzo appuntamento dell’ottava edizione di TEATROallaDERIVA (il teatro sulla zattera), rassegna ideata da Ernesto Colutta e Giovanni Meola, che ne firma la direzione artistica per il settimo anno.Virus Teatrali presenta “TRE. LE SORELLE PROZOROV”, adattamento e regia di Giovanni Meola, drammaturgia collettiva (del regista e delle attrici) da ‘Tre Sorelle’ di A. Cechov. In scena Roberta Astuti, Sara Missaglia e Chiara VitielloManifestazione teatrale unica in Italia e appuntamento fisso del territorio flegreo, offre un programma di forte impatto ed alternativo. La sua unicità risiede nel far andare in scena gli spettacoli su di una zattera galleggiante sull’acqua, costruita appositamente e posizionata all’interno del laghetto circolare delle Stufe di Nerone.Scenario suggestivo, distanza dal caos della città, particolarità dello spazio scenico, tutto concorre ad accogliere un pubblico sempre più numeroso, anno dopo anno, nonché quattro spettacoli che proveranno a far ridere, emozionare, pensare, smuovere menti e viscere, in una parola a cercare di creare la magia del teatro.