Teatro San Carlo di Napoli, domenica doppio appuntamento

Doppio appuntamento domenica 6 novembre per il Massimo napoletano. Alle 11.30 al Politeama il Corpo di Ballo diretto da Clotilde Vayer sarà impegnato in «Sundance», matinée dedicata alle famiglie, con il dittico che omaggia due grandi coreografi del Novecento. Il balletto include 5Tango’s, di Hans van Manen su musiche di Astor Piazzolla e il balletto ideato da William Forsythe In the Middle, Somewhat Elevated su musiche di Thom Willems. Per le famiglie è previsto una formula di 3 ingressi al costo di 20 euro.

Nel pomeriggio, alle ore 18 al Teatro di San Carlo è in programma la chiusura della Stagione da Camera con la formazione composta da Gabriele Pieranunzi e Loana Stratulat (Violini), Luca Improta (Viola), Pierluigi Sanarica (Violoncello), Alessandro Mariani (Contrabbasso), Luca Sartori (clarinetto), Ricardo Serrano (Corno), Mauro Russo (Fagotto). In locandina il Terzetto op.74 in do maggiore per due violini e viola di Antonin Dvorak (1841-1904) e il Settimino op.20 in mib maggiore per Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Clarinetto, Fagotto e Corno di Ludwig van Beethoven.