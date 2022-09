Teatro San Carlo di Napoli, Samson et Dalila di Saint-Saëns in scena dal 29 settembre al 9 ottobre

A vent’anni dall’ultima rappresentazione, torna in scena al Teatro di San Carlo da giovedì 29 settembre a domenica 9 ottobre 2022 Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns, produzione della Staatsoper Unter den Linden di Berlino firmata dal regista cinematografico argentino Damián Szifrón e ripresa da Romain Gilbert. Le scene sono di Etienne Pluss, i costumi di Gesine Völlm e le luci di Olaf Freese. La coreografia è di Tomasz Kajdański. Nuovo titolo della Stagione Lirica 21-22 in cartellone per quattro recite, Samson et Dalila vedrà sul podio il nuovo direttore musicale Dan Ettinger alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo. In palcoscenico un cast che annovera Brian Jagde nel ruolo di Samson, Anita Rachvelishvili nei panni di Dalila.

Ernesto Petti sarà Il sommo sacerdote di Dagon, Gabriele Sagona Abimelech e Roberto Scandiuzzi un vecchio ebreo. Maestro del Coro José Luis Basso. Opera più famosa di Camille Saint-Saëns e in generale fra le più conosciute opere del repertorio romantico francese grazie alle sue straordinarie melodie e grandi scene corali, Samson et Dalila ha debuttato a Weimar nel 1877 sotto la direzione di Franz Liszt. Fonte letteraria del libretto di Ferdinand Lemaire è il Libro dei Giudici dell'Antico Testamento.