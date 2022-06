Torna la rassegna "Storie al verde": il teatro itinerante nei giardini segreti

Riecco “Storie al verde”, la rassegna estiva del Teatro Tram e Teatro dell’Osso nei giardini più belli e sconosciuti di Napoli. La rassegna, concepita dal direttore artistico della sala di via Port’Alba Mirko Di Martino, si consolida e si “espande”: sarà più lunga (dal 24 giugno al 31 luglio, 16 giornate di eventi), con più spettacoli (7 in totale) e distribuita su più location (4 giardini e 2 percorsi in strada). Invariata la formula tanto apprezzata dal pubblico lo scorso anno: spettacoli itineranti che portano in scena quattro personaggi legati da un tema comune. Gli spettatori, mentre ascoltano le storie, si spostano da una postazione all’altra scoprendo giardini verdissimi, al riparo dal caldo estivo.

In programma ci sono cinque spettacoli prodotti da Teatro dell’Osso ETS: i primi due sono inediti, “Le donne sono mostri” scritto da Marina Salvetti con la regia di Angela Rosa D’Auria, e “Shakespeare Lol”, testi di Mirko Di Martino, Diego Sommaripa, Gennaro Esposito e Noemi Giulia Fabiano, con la regia di Antonio D’Avino; altri due spettacoli tornano in scena dallo scorso anno, “Controvento” scritto e diretto da Gennaro Esposito, e “Indomite”, testi di Maria Laura Amendola, Marina Salvetti, Silvana Totàro e Rosa Pascale, con la regia di Angela Rosa D’Auria; infine, la quinta proposta è una versione itinerante di uno spettacolo già presentato in forma tradizionale, “‘A Putéca de’e leggende Napulitane” con la regia di Diego Sommaripa. Anche tra i giardini ci sono delle novità: oltre ai già noti “Giardino segreto” e “Orto botanico” di via Foria, si aggiungono lo storico “Vivaio Calvanese”, presente in città fin dall’Ottocento, e “Hopestel secret garden”, un bellissimo luogo di ospitalità nato da poco più di un anno.

La novità di questa edizione però è l’unione di “Storie al verde” con il progetto “TdA Teatro da Abitare”, finanziato dal Comune di Napoli tramite Pon Metro nell’ambito di “I quartieri dell’innovazione”. A sei mesi dalla nascita, dopo aver avviato il laboratorio di teatro urbano “Incroci”, il progetto TdA è pronto a presentare i primi due “Itinerari da abitare”, cioè percorsi sensoriali alla scoperta delle strade di Napoli. I partecipanti ascolteranno in cuffia delle storie inedite costruite a partire dai racconti degli abitanti dei quartieri napoletani, proprio lì dove si svolgeranno gli eventi, utilizzando anche foto, video, mappe. I due itinerari da abitare sono “Souls. Una storia di strada” scritto da Valeria Salvi e “Col mare. Storie di mancanza” testo e regia di Angela Rosa D'Auria. Storie al Verde è un progetto interamente realizzato da Teatro dell’Osso ETS con il contributo di Mibac, Regione Campania, Comune di Napoli, IQ I quartieri dell’Innovazione, e nell'ambito di “Campania è” progetto di ARTEC-AGIS Campania. www.teatrotram.it

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Venerdì 24 giugno

SHAKESPEARE LOL

Giardino segreto, ore 19.30 e ore 21.00

Sabato 25 giugno

INDOMITE (IND'O MITO)

Vivaio Calvanese, ore 19.30 e ore 21.00

Sabato 2 luglio

CONTROVENTO

Giardino segreto, ore 19.30 e ore 21.00

Domenica 3 luglio

INDOMITE (IND'O MITO)

Hopestel, ore 19.30 e ore 21.00

Giovedì 7 luglio

CONTROVENTO

Orto botanico, ore 19.30 e ore 21.00

Venerdì 8 luglio

SOULS. UNA STORIA DI STRADA

via Port'Alba 30, ore 18.30 - ore 20.00

Sabato 9 luglio

SHAKESPEARE LOL

Calvanese, ore 19.30 e ore 21.00

Domenica 10 luglio

'A PUTECA DE 'E LEGGENDE NAPULITANE

Hopestel, ore 19.30 e ore 21.00

Venerdì 15 luglio

LE DONNE SONO MOSTRI

Giardino segreto, ore 19.30 e ore 21.00

Sabato 16 luglio

SOULS. UNA SOTRIA DI STRADA

via Port'Alba 30, ore 18.30 e ore 20.00

Domenica 17 luglio

'A PUTECA DE 'E LEGGENDE NAPULITANE

Giardino segreto, ore 19.30 e ore 21.00

Giovedì 21 luglio

LE DONNE SONO MOSTRI

Orto botanico, ore 19.30 e ore 21.00

Sabato 23 luglio

COL|MARE. STORIE DI MANCANZA

piazza Mercato, ore 18.30 e ore 20.00

Giovedì 28 luglio

LE DONNE SONO MOSTRI

Giardino segreto, ore 19.30 e ore 21.00

Sabato 30 luglio

COL|MARE. STORIE DI MANCANZA

piazza Mercato, ore 18.30 e ore 20.00

Domenica 31 luglio

SHAKESPEARE LOL

Hopstel, ore 19.30 e ore 21.00