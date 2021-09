Torna «Voglio il Massimo Show»: i comici di Made in Sud per Borrelli

“Voglio il Massimo Show”. E’ questo il titolo della serata dedicata alla memoria di Massimo Borrelli, artista della scuderia Tunnel prematuramente scomparso a causa di un tumore al pancreas nel 2016, che insieme al compagno di scena Peppe Laurato formavano i DUE X DUO storico duo della trasmissione Made in Sud su Rai Due. A cinque anni dalla scomparsa, l’associazione “Voglio il Massimo Massimo Borrelli o.n.l.u.s“, fondata in suo onore e per sua stessa volontà l’11 giugno del 2017, continua come tutti gli anni a ricordarlo. Stasera, infatti, dalle 21 al Maschio Angioino ci sarà un grande evento (costo del biglietto 15 euro) con tantissimi comici e artisti amici di Massimo: gli Arteteca, Ciro Giustiniani, Maria Bolignano, Pasquale Palma, Marco Cristi, Stefano De Clemente, Alessandro Bolide, Enzo e Sal, Sex and The Sud, Radio Rocket, Mavi Gagliardi, Mario Rea e Mr.Hyde, Carlo Contakalakis e Giuseppe Madonna, Enrico Caruso, Giuseppe Gambi, Gennaro De Crescenzo, I Desideri, Francesco Da Vinci, Valerio Jovine, Roberta Tondelli, Rey Penza and NAP12INCH.

La serata, condotta dalla giornalista Francesca Scognamiglio e dallo speaker di Radio Marte Gigio Rosa, è soprattutto un appuntamento legato alla solidarietà con l’obiettivo di finanziare la ricerca contro il tumore al pancreas. Sarà presente anche Radio Onda Web con Francesco Palmieri e Rosanna Bennardo, la giornalista Barbara Carere di Non solo Calcio e Radio Latte e Miele con Francesco Amendola e Paolo Gisonna.