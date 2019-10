Tornano dopo 150 repliche i Tableaux Vivants al Museo Diocesano

Tornano dopo ben 150 repliche i Tableaux Vivants da Caravaggio in esclusiva al Complesso Monumentale Donnaregina.. Rientrano in Italia dopo l’ inesauribile successo registrato in Francia, Spagna, Russia, Portogallo e Medio Oriente per aprire la stagione domenica 20 ottobre con due spettacoli, ore 10.30 ed ore 12.00. Gruppi provenienti da varie regioni d’Italia si apprestano all’ acquisto dei biglietti on line divisi in 3 settori con diverse fasce di prezzo che variano dai 10 euro ai 20 euro. Sotto gli occhi degli spettatori, gli attori con semplici drappi di stoffa compongono 23 tavole del Caravaggio, uno spettacolo nello spettacolo per grandi e piccini. Musiche di Vivaldi, Bach e Mozart accompagneranno gli ospiti in un suggestivo e memorabile viaggio. L’ altare barocco di Donnaregina nuova farà da sfondo alla Decollazione del Battista, al Martirio di Matteo, fino alla Crocifissione di Pietro, 40 minuti di emozione da vivere nell’arte per l’ arte. Inoltre, gli spettatori dopo lo spettacolo potranno visitare l’ intero Complesso e godere di un percorso artistico storico che va dal gotico al barocco.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 13:15

