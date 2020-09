Tornano gli spettacoli sulla zattera di Teatro alla Deriva

Qui il programma:

, la rassegna che trasferisce il palcoscenico su una zattera, torna, alle 20.30, sotto la direzione artistica di Giovanni Meola ed Ernesto Colutta, nel pieno rispetto delle restrizioni dettate dal Covid-19.«In un anno così particolare, abbiamo provato a creare un cartellone sui generis, con tre proposte assai diverse. Il debutto è affidato a uno spettacolo di burlesque, genere poco frequentato nel nostro Paese ma che ha, qui a Napoli, vere eccellenze come, che firma questo show, grazie ad un alto tasso di ironia e di grazia scenica. Il secondo appuntamento sarà un concerto teatrale di musica elettronica: parole e suoni, tanti e ricercati, per una novità partorita da una musicista, La Claud, che alterna da un po’ la chitarra al computer e ai campionatori. A chiudere, una drammaturgia contemporanea, segno distintivo della rassegna. La scelta è caduta su una rivisitazione in napoletano di un testo di Genet, firmata da, giovane autore di spessore. Una potenza archetipica per un gioco al massacro tra due donne», spiega“LA PETITE REVUE” (Burlesque Show)regia | Floriana D’Ammoracon | Marlon Dietrich – Fanny Damour – Grace Heart – Medusa – Rudinì“ABOUT VEGA” (racconti trip-hop dall’universo)concerto teatrale di musica elettronica e paroletesti - voce narrante | Alessandra Coccia“’E CAMMARERE”drammaturgia - regia | Fabio Di Gestocon | Francesca Morgante – Maria Claudia Pesapaneinfo e prenotazioni | infoteatroalladeriva@gmail.com - 081 8688006