Napoli, tanti appuntamenti in programma al Trianon Viviani dal 2 al 4 marzo

Una conferenza cantata e due concerti, entrambi in prima assoluta, sono gli appuntamenti programmati al Trianon Viviani in questa settimana. Giovedì 2 marzo, alle 11:30, Marco Zurzolo terrà la conferenza cantata «I Napoletani non sono romantici», seconda puntata del ciclo «Il suono della città».

Così prosegue il racconto del sassofonista e compositore su Napoli, con i suoi suoni e colori e con la sua grande tradizione musicale, che vede la fusione di linguaggi diversi. Riprendendo il concetto di song, Zurzolo sta creando un viaggio sonoro che rievoca ricordi e sensazioni, descrivendoci le emozioni del popolo napoletano e della città attraverso le suggestive parole di Elvio Porta: «Vista da terra, Napoli è bellissima. Molto più bella che vista dal mare. Perché da terra si vedono i napoletani. Perché da terra si vede la vita». «Con questa conferenza cantata voglio lanciare una provocazione sui partenopei – spiega Zurzolo –: più che romantici, sono emotivi, stressati, impegnati nella lotta dell’avere prima della voglia di amare». «Chi non lo sa – conclude il musicista – accusa e recrimina».

Nello stesso giorno, alle 21, Lorenzo Hengeller ritorna nel teatro della canzone napoletana con «88 tasti. Concerto per Pianoforte e Libertà», che vedrà la partecipazione, come ospiti, di Marisa Laurito, Andrea Sannino e Dario Sansone. Si tratta di un nuovo recital che vede anche la partecipazione di ospiti. «Il concerto è dedicato al pianoforte e ai suoi eroi, tra solisti e compositori che hanno creato grandi canzoni al pianoforte – spiega il cantapianista –: come Art Tatum, Petrucciani, Bollani, Savona, Jannacci, Conte, Trovajoli, Kramer, Bacalov, Morricone, Luttazzi e Carosone, e anche me stesso». «Questo recital è una sorta di mia “Costituzione ideale” – prosegue Hengeller –, i cui articoli, che mi hanno reso libero, sono coloro che ho deciso di interpretare. Gli 88 tasti del pianoforte offrono tantissima libertà; e il pianoforte, come la libertà, ti obbliga a far capire al pubblico da che parte stai: perché seduto davanti allo strumento non puoi mentire e diventi libero se scegli cosa suonare e come suonarlo». Ospiti del concerto Marisa Laurito, Andrea Sannino e Dario Sansone.

Sabato 4 marzo, alle 21, un altro ritorno al Trianon Viviani, con Tommaso Primo, che proporrà il suo nuovo recital «La sacra arte della canzone napoletana», che già si avvia a registrare il “tutto esaurito”. Il concerto è un viaggio mistico, scritto dallo stesso Primo e arrangiato dal chitarrista napoletano Nunzio Veneruso, che si dipana tra storie inedite, racconti, fotografie di varie epoche e canzoni della tradizione classica. Con Veneruso alle chitarre, la band è composta da Stella Manfredi al violino, Davide Ferrante alla batteria e Luigi Castiello al basso. Il palco è allestito come un giardino tropicale da Acerplant. Il concerto vede la partecipazione di numerosi ospiti a sorpresa.