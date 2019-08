Venerdì 2 Agosto 2019, 15:11

Parte da Ischia, lunedì 5 agosto alle ore 21 (ingresso libero), dall’ex carcere mandamentale di Punta Molino di Ischia, il «Tutto Sbagliato» tour del cantautore Emanuele Belloni, protagonista del disco - che ha lo stesso titolo - che si muove idealmente e realmente tra gli Appennini e Rebibbia con un tema speciale: il carcere e la fuga. Del resto è stato realizzato anche in collaborazione con alcuni detenuti del reparto G11 che hanno partecipato alle registrazioni. La location dello spettacolo ischitano che vedrà la partecipazione, con Belloni (chitarra e voce) di Alessandro Papotto (clarinetto, sax e flauto) e Massimo Ventricini (percussioni), con la performance di «live finger painting» curata da un maestro di fama internazionale qual è Matthew Watkins, è dunque quanto mai appropriata, visto che proprio nel cuore dell'estate promuove uno scatto di sensibilità e consapevolezza sociale, rivolgendo un’attenzione particolare al mondo della detenzione e delle storie che in questo microcosmo si raccontano. Un viaggio in musica e un viaggio che la musica ha guidato dentro il carcere romano di Rebibbia e che ha visto la collaborazione di un gruppo di detenuti nella scrittura di uno dei brani del disco, «Solo cose più buone». L’anima del lavoro è pensare al carcere come quell’ambiente dove il corridoio percorso dal portantino è un viaggio verso il percorso rieducativo che ciascun carcere deve garantire ai suoi detenuti. La detenzione non è la colpa, neppure la pena ma una fase di riflessione che ciascun carcerato affronta come un romantico eroe. La libertà è la presa di coscienza che passa attraverso ciascuno: per il detenuto è commisurata all’entità della colpa e per la società acquisisce il senso di responsabilità che la definisce società civile. «Tutto Sbagliato» vede la produzione artistica dell’organettista e compositore Riccardo Tesi (Bella Ciao, Bandaitaliana) a cui è stato affidato il compito di un tessuto musicale in linea con il folk, con il racconto e con la necessità di un dialogo autentico, acustico e asciutto.