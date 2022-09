«Urbs Sanguinum», a Forcella lo spettacolo che racconta i prodigi del sangue di Napoli

A Forcella arriva “URBS SANGUINUM” non solo San Gennaro, che racconta i prodigi del Sangue a Napoli in scena il 19 settembre alle 18:30 con replica alle 21:00.

Lo spettacolo si terrà alla Real Casa dell’Annunziata presso il Salone delle Colonne, in via Egiziaca 18. Tra prosa, teatro, danza, canzoni e musica dal vivo, lo spettatore sarà accompagnato in un viaggio alla scoperta dei segreti e dei misteri della città e del sangue dei suoi santi.

Alexandre Dumas scriveva che "San Gennaro è il vero dio di Napoli!", con il suo famoso miracolo. Tante altre, però, sono le metamorfosi prodigiose tra liquefazioni, solidificazioni e lacrimazioni che animano la città come quelle di Santa Patrizia, di San Giovanni Battista, di San Pantaleone, di San Lorenzo, di Santo Stefano Protomartire, di Sant'Alfonso Maria De' Liguori e di San Luigi Gonzaga.

Con oltre tremila reliquie di martiri cristiani custodite e disseminate tra conventi e dimore private, Napoli fu definita nel 1632 da un osservatore dell’epoca, l’Urbs Sanguinum, ovvero la città dei sangui.

Un affascinante itinerario che racconta, attraverso il linguaggio artistico declinato in tutte le sue espressioni, uno degli aspetti che più contraddistingue Napoli e i suoi abitanti: il rapporto con la fede, sempre in bilico tra sacro e profano, il dualismo sottile su cui la città da sempre va sviluppandosi.

Lo spettacolo, a cura di Gente Green aps, con il patrocinio del Comune di Napoli, è liberamente tratto dal libro “Urbs saguinum” di Carmine Maturo e Lucia Malafronte.