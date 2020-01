«Variazioni enigmatiche» in scena al Teatro Cortese di Napoli

Sabato 18 Gennaio alle ore 18 e Domenica 19 alle ore 18, 30, ritorna in scena a Napoli al Teatro Cortese (Viale del Capricorno 4, Colli Aminei) “Variazioni enigmatiche” di Eric Emmanuel Schmitt per la regia di Aniello Mallardo, prodotto da Teatro in Fabula.



Si tratta di uno dei più bei testi teatrali degli ultimi anni. E' un thriller psicologico, costruito per affascinare il pubblico fin dalle prime battute e lasciarlo fino all'ultimo con il fiato sospeso per scoprire il mistero che lega i due protagonisti della vicenda e che si svelerà solo alla fine dopo un crescendo di sorprendenti colpi di scena.

E' un confronto - a momenti aspro e a tratti tenero e serrato - sui grandi temi universali dell'esistenza tra i due uomini che sono indissolubilmente legati tra loro da una donna che non compare mai, pur essendo la vera protagonista della storia.



In scena Gianni Caputo e Mario Troise.

Costumi di Anna Verde

Scene di Sissi Farina

Prodotto da Teatro in Fabula.

Special Price 10 Euro in prevendita con semplice prenotazione whatsupp al 3387072611 o 3387398723