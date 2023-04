Serata omaggio a Enzo Musicò con “Dracula” di The Play Group alla Mostra d'Oltremare

Venerdì 14 aprile torna al Teatro dei Piccoli l'appuntamento serale con il teatro in lingua inglese alla Mostra D'Oltremare alle 19.30 con la messa in scena della compagnia anglosassone The Play Group mette della loro personalissima versione di "Dracula", adattamento libero dall’originale di Bram Stoker, dedicato ai bambini dagli 8 anni in su. La serata è un omaggio de "Le Nuvole" e "Casa del Contemporaneo" all’attore e regista Enzo Musicò scomparso lo scorso dicembre.

“'Dracula' è di sicuro la horror story più famosa del mondo, e il nostro allestimento, come da tradizione, è estremamente interattivo con sorprendenti risvolti dal tipico humor inglese”, dichiarano gli interpreti Eddie Roberts, Simon Edmonds e Francesco Di Gennaro. “Siamo particolarmente affezionati a questo spettacolo, l’ultimo realizzato con la regia del nostro amico Enzo Musicò, che ci ha sempre diretto con ironia e grande mestiere. Questa serata sarà anche un omaggio a lui, da tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Enzo Musicò, classe '60, si forma presso la Civica Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Nel 1986 esordì accanto a Carlo Bellamio. Il duo, nato come fusione di tecniche diverse tra la comicità del testo e la sorpresa dell'abilità, partecipa a trasmissioni come “Conto Su Di Te” su Raidue, “Trasmissione Forzata” su Raitre, “Colletti Bianchi” su Italia 1 e numerose apparizioni a "Il Pranzo è Servito", oltre ad essere scelto come conduttori della trasmissione tv “Tra Le Nuvole” per la rete campana Canale 10. Rappresenta l'artista che in oltre 35 anni di attività de "Le Nuvole" ha sperimentato personalmente – come attore ma anche come regista e formatore – tutti i settori di produzione della società cooperativa: il teatro, l’arte, la scienza.

"Dracula" è l’ultimo regalo alle scene di Enzo Musicò che, dal 2020, era tornato al teatro per l’infanzia con la produzione de “Le storie di Cipollino”, in omaggio a Gianni Rodari. Con The Play Group Enzo Musicò, in oltre 20 anni di collaborazione in qualità di regista, ha inaugurato il filone della produzione teatrale in lingua inglese per "Le Nuvole prima" e "Casa del Contemporaneo" poi.

La prenotazione è obbligatoria ai recapiti +39 327 0795871 e +39 333 3542754 oppure alla mail info@teatrodeipiccoli.it.