Real Orto Botanico di Napoli, al via la 22esima edizione di Brividi d’Estate 2023

È la bellezza il fil rouge che unisce e muove il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, da venerdì 30 giugno 2023 alle ore 21, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli.

Nata da un’idea di Annamaria Russo, la rassegna, fra le più longeve della città, è sostenuta dalla sensibilità e la preziosa collaborazione dell’Università Federico II di Napoli, che gestisce il parco, e con il patrocinio del Comune di Napoli. Divenuta per i napoletani, e non solo, un classico e atteso appuntamento estivo, la rassegna proporrà, in questa edizione, quattordici spettacoli (due nuove produzioni, classici inossidabili targati Il Pozzo e il Pendolo Teatro, tre compagnie ospiti) e le cene con delitto, in un carosello di proposte e un entusiasmo che continua sin dagli inizi di questa consolidata avventura.

«Da ventidue anni prima dell’inizio di Brividi d’Estate c’è un attimo di sospensione fantastica.

L’attimo nel quale la fatica si fonde con la soddisfazione, l’immagine della bellezza appena sfiorata s’impasta con quella nitida della bellezza che sta per prendere nuova forma. Nasce così, dalla voglia di prolungare quell’attimo d’incanto, l’idea di disegnare un cartellone il cui filo rosso sia la bellezza. L’Orto Botanico che da ventidue anni ci regala e regala ai nostri spettatori una cornice mozzafiato, ci ha indicato la strada da seguire: mettere a segno un’idea di bellezza che si moltiplichi. Perché la bellezza non si somma, si moltiplica».

A inaugurare la rassegna, venerdì 30 giugno, in occasione dei cento anni dal primo murder party tenutosi nel 1923 in una tenuta nobiliare delle campagne londinesi, uno speciale appuntamento de «La cena con delitto». Una notte di luna crescente per il primo murder party della stagione, che, primo tra tutti in Italia, il Pozzo e il Pendolo Teatro ha importato dalla Gran Bretagna. Uno spettacolo-gioco che vedrà coinvolto il pubblico dall’inizio alla fine per tre ore, per indagare e smascherare un diabolico assassino e scoprirne il movente.

Gli appuntamenti successivi con «La cena con delitto» sono programmati per sabato 8 luglio, venerdì 21 luglio e venerdì 4 agosto.

Gli spettacoli della rassegna prenderanno il via sabato 1 luglio (in replica domenica 2) con «La Medea di Portamedina» di Francesco Mastriani, con Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Sonia De Rosa, Gennaro Monti, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Alfredo Mundo, Michele Costantino, Rita Ingegno, Riccardo Maio, Elena Carbone, drammaturgia e regia Annamaria Russo. Poco più che ventenne, Coletta Esposito assurge agli onori della cronaca. Il suo delitto terribile richiama alla tragedia greca. La popolana dal nome oscuro viene ribattezzata la Medea di Portamedina.

Brividi d’Estate è, ormai, un appuntamento atteso, che restituisce voci e suggestioni, attraverso il teatro e la letteratura, in uno degli spazi verdi più belli e meno frequentati della città. Il segreto è sempre quello: fare teatro, in un luogo altro dal teatro, rispettando e valorizzando la meravigliosa cornice naturale.