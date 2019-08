Sabato 17 Agosto 2019, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - La terza edizione di Vico Soirèe, con degustazioni di prodotti a km zero, artigianato locale e musica dal vivo, proposta tra gli appuntamenti estivi organizzati dal Comune, apre domani sera alla comicità di Gigi e Ross che presenteranno il Vico Premio Cabaret (ore 21) al Chiostro SS Trinità e Paradiso. Al festival parteciperanno - tra gli altri - Max Cavallari dei Fichi d’India e Antonio Marino (X Factor e The Voice). Biglietti in prevendita su vivaticket.it al costo di dieci euro.