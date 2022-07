Vico Equense, presentato il programma di «EstArte»

Tutto pronto a Vico Equense per la nona edizione di “EstArte”, il festival della danza promosso dalla Città di Vico Equense e in programma da venerdì 29 agosto a mercoledì 3 settembre 2022. Aperte le iscrizioni per l’evento, inteso come uno “stage performativo”: per i più piccoli (beginners e principianti) sono previste lezioni e laboratori che li porteranno alla serata finale del 3 settembre con tanti ospiti e novità. Per i corsi superiori (intermedio e avanzato) è prevista una mattinata di studio quotidiano. Nel pomeriggio, invece, sarà in programma il lavoro in sala con i maestri, coadiuvati da alcuni dei danzatori e collaboratori storici di “Aton - Dino Verga Danza” per il riallestimento e la reinterpretazione di “Dammi mille baci”, uno spettacolo che, mai come in questo momento, riacquisisce un sapore e una valenza di denuncia e di speranza.

Il festival, organizzato da Adele Balestrieri, direttrice dell’Ecole de danse di Vico Equense, avrà un corpo docenti di tutto rispetto: Rossella Lo Sapio e Paolo Arcangeli (danza classica), Dino Verga e Luca Russo (danza contemporanea), Andrea Veneri e Nilde Serpa (danza hip-hop), Simone Salvaggio (danza moderna), Giuseppe De Rosa, Federico Di Maio e Paolo Demitry (maestri musicisti). Previsti quattro tipi di “open cards” per partecipare all’evento: Beginners (8-10 anni), Principianti (11-13 anni), Intermedio (14-16 anni) e Avanzato (17 anni in su).

Le lezioni saranno accompagnate da musica dal vivo e sono a numero chiuso, quindi è obbligatoria la prenotazione da completare entro e non oltre domenica 14 agosto 2022. «Il festival – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello - si propone come uno strumento utile per avvicinare e appassionare sempre più i giovani a queste forme di arte. Sarà un momento di incontro, scambio e confronto tra i partecipanti, tra allievi che si affacciano a questo meraviglioso mondo e professionisti che hanno fatto della danza il loro mestiere. Nessuna competizione. Solo un bel momento di aggregazione in nome della passione per la danza”. «Quest’anno – ha continuato Adele Balestrieri - per i ragazzi che parteciperanno, oltre allo studio delle varie discipline classico, moderno contemporaneo e hip hop, ci sarà la messa in scena nella serata finale di uno spettacolo di repertorio di Dino Verga, vicedirettore dell’Accademia Nazionale di Danza su un tema attualissimo come la guerra e il femminicidio».