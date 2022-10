A poche settimane dall’apertura, Aequa#cineteatrospazioarte parte anche con la campagna abbonamenti al Teatro. L’approccio del pubblico alla visione dei primi films è stato più che lusinghiero, specialmente da parte dei giovani e dei più piccoli. Ci si appresta ora a lanciare la stagione teatrale. Un cartellone di indubbia qualità che sicuramente soddisferà gli appassionati di teatro e perché no anche i frequentatori meno assidui. L’idea del direttore artistico Bruno Alvino, nel comporre il programma della stagione, è stata quella di puntare principalmente su spettacoli teatrali, con nomi meno “ televisivi o cinematografici”, ma di sicura qualità. Ciononostante, non mancano nomi più famosi, come Marisa Laurito, Paolo Caiazzo, Enzo Casertano, Francesco Procopio, Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza. Completano il cartellone, Marco Cavallaro, Antonio Grosso con Antonello Pascale, Marco Simeoli e Olimpia Alvino.

La campagna abbonamenti scadrà il 31 ottobre, il costo degli abbonamenti e dei singoli biglietti oltre ai dettagli di acquisto e prenotazione possono essere consultati sul sito del Cinema www.aequa.it