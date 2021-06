«Il Giardino di Alice» a Villa Campolieto, un'avventura tra i personaggi del nonsense

Domenica 20 giugno dalle 10.30 alle 18 la compagnia «Ma dove vivono i cartoni» ci porta nell’inestimabile parco di Villa Campolieto con l’inedita avventura de «Il giardino di Alice». Uno spettacolo itinerante di animazione e interazione con il pubblico dove tutto è possibile e tutto può accadere. Proprio come nella storia nonsense di Lewis Carrol.

I personaggi più amati della favola rivivono in una versione riadattata esplosiva e divertente: il tutto in uno scenario d’eccezione, i meravigliosi giardini di Villa Campolieto ad Ercolano, uno dei siti più suggestivi del Miglio D’Oro fatto edificare per volontà del principe Luzio De Sangro e realizzata dagli architetti Mario Goffredo e Luigi Vanvitelli. In questi luoghi fantastici si snoda la storia che vedrà i partecipanti diventare protagonisti attivi di tutta l’avventura.

Un irriverente Cappellaio Matto mette in scena il meglio del teatro di improvvisazione con il pubblico, accompagnato da un travolgente Bianconiglio che tra peripezie e furiose corse cerca la sua Alice. Intanto, l’arcigna regina di cuori osserva e minaccia, armata di ascia, di tagliare la testa a chi non segue le sue regole mentre un pazzo pazzo gatto, anzi Stregatto perde la testa. Riuscirà Alice a districarsi tra le corbellerie degli strampalati personaggi? Info e prenotazioni 3272540679 Whatsapp.