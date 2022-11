Salemme da record in “Napoletano? E famme 'na pizza!"

Diciotto mila spettatori per ventuno repliche: Vincenzo Salemme teatro da record in “Napoletano? E Famme ‘Na Pizza!”. Pienone di spettatori di tutte le età impazziti ed è boom al Teatro Diana di Napoli per il debutto della seconda parte del tour, lo scorso 14 ottobre.

«Questa è l’ultima replica a Napoli per cui siamo dispiaciuti di aver terminato le repliche perché questo affetto è veramente eclatante. Napoli è una città capace di un affetto incredibile» dice Salemme congedandosi. Poi conclude: «Ci avete regalato un successo meraviglioso, perché noi senza di voi non esistiamo. Quindi, voi ci regalate la vita. Speriamo di avervi restituito almeno in parte tutto l’affetto ricevuto».

Una critica sincera ai cliché della napoletanità. “Napoletano? E famme ‘na pizza!” proseguirà a Forlì, Teatro Fabbri dal 18 al 20 novembre; poi a Bologna, Teatro Celebrazioni dal 25 al 27 novembre; Firenze, Teatro Verdi, dal 01 al 4 dicembre; Milano, Teatro Manzoni dal 13 dicembre all’8 gennaio 2023; Roma, Teatro Olimpico dal 12 al 29 gennaio 2023.