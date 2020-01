Vittorio Marsiglia torna al Teatro Totò con “Pigliate ‘sta pastiglia”

Riprende con l'anno nuovo da giovedì 9 gennaio la stagione artistica del Teatro Totò con Pigliate ‘sta pastiglia, la commedia brillante, frizzante e ricca di verve mirabilmente ideata da Vittorio Marsiglia e dal maestro Mariano Perrella.



Per la stagione in abbonamento dello spazio di via Frediano Cavara a Foria diretto da Gaetano Liguori, fino a domenica 19 gennaio, tre strepitosi protagonisti: Vittorio Marsiglia, l’ultimo “re della macchietta napoletana”, Mariano Perrella, chitarrista, cantante e leader del gruppo “I Pandemonium” e Isabella Alfano, voce calda, limpida e inconfondibile, accompagnati al pianoforte dal Maestro Mario Vicari. Per tutti uno straordinario mix di musica, cultura e comicità. Tre artisti d’eccezione, “farmacisti” per l’occasione, che regalano agli spettatori nella loro particolare farmacia delle pillole dal potere miracoloso: ossia quello di produrre in chi le assume: allegria, serenità e buonumore. © RIPRODUZIONE RISERVATA