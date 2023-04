«Triangoli amorosi», Claudio Insegno al Teatro Bracco di Napoli

È di scena la commedia noir al Teatro Bracco di Napoli. Da giovedì 27 a venerdì 29 aprile nel cartellone ideato dalla direttrice artistica Caterina De Santis c'è Delitto Imperfetto.

Un testo scritto, diretto ed interpretato da Claudio Insegno, sul palco insieme a Guido Ruffa e Annalisa Cucchiara. Giovedì la prima alle ore 21, venerdì replica alla stessa ora, sabato alle 19,30. Le musiche sono di Jacopo Fiastri, la direzione artistica dello spettacolo di Giulio Pangi, l'aiuto regia è Step Minotti.

Passione e violenza, gelosia e tradimento, amore e vendetta: antichi stereotipi che saranno rimessi in discussione da uno spettacolo dal ritmo serrato in cui si verrà travolti da un continuo scambio di alleanze, antagonismi e strategie. Lui, lei e l'altro: il più classico dei triangoli amorosi verrà demolito da un frenetico susseguirsi di eventi che riveleranno la labilità del confine tra amore ed odio... fino al colpo di scena finale. Una commedia grottesca a tinte noir; con risate e colpi di scena all'insegna del mistero e dei brividi. L'intera vicenda si svolge all'interno delle camere del Bermude Hotel e vede come protagonisti una donna (Elena, confusa e combattuta tra la stabile routine col marito e la forte passione per l'amante) e due uomini (l'amante Michele e il marito Paolo, uniti tra loro da legami forti).

Nessuno dei tre riesce ad affermarsi con una propria personalità definita ed autentica e proprio i gesti estremi che tenteranno di compiere li renderanno progressivamente consapevoli del labile confine tra amore ed odio e della necessaria interdipendenza del loro triangolo.