A Chiaia c'è «Natale per Tutti» tra gusto, arte e cultura

Torna “#InsiemeperilTerritorio”, rassegna itinerante d’eccellenza enogastronomica, culturale, artistica e scientifica, fondata da Teresa Lucianelli che per questa edizione firma “Natale per Tutti”, edizione invernale 2021.

Il variegato appuntamento questa volta è proposto in accoppiata con “Antiche Botteghe del Gusto di Santa Maria in Portico”, coordinate dallo chef Antonio Arfé, e gode della collaborativa ospitalità dello splendido Santuario napoletano dell’Immacolata a Chiaja (via Fratelli Magnoni, 20), dove si svolgerà domenica 12 dicembre, dalle ore 17,30.

Tra i fini di #InsiemeperilTerritorio, quello di promuovere un’adeguata conoscenza da parte del vasto pubblico di alcune tra le migliori realtà del sud ed in particolare della Campania, alla scoperta delle ricchezze artistiche e culturali del territorio, favorire nuove opportunità, scambi, partnership nei vari settori.

Allo stesso tempo, intende garantire agli ospiti, in serenità e in sicurezza, momenti condivisi che spaziano nei più svariati campi d’interesse, in un periodo ancora caratterizzato da troppe incertezze, attraverso una socialità con impostazione propositiva, finalizzata al bene e vissuta con gioia ed entusiasmo, in nome della vita.

Si inizierà con un’interessante visita al Santuario, guidata dal responsabile della struttura, Roberto Cantagallo e dal professor Pasquale Severino, alle significative testimonianze artistiche, storiche, archeologiche e religiose custodite nella chiesa e nelle cappelle dell’antico complesso costruito con grande devozione e sacrificio dai pescatori della zona.

Nell’occasione, mostra collettiva a cura della poliedrica artista Paola Fiorentino, partecipano tra gli altri, Antonio Vitale con i suoi scatti fotografici d’autore e la stilista Giuseppina Hèlene Passerotti.

Poi, incontro/dibattito “La tavola del Natale: tradizione, salute e gusto”. A confronto, istituzioni ed esperti: Rosario Lopa, portavoce Consulta Nazionale Agricoltura e Turismo; Rosalia Ciorciaro, nutrizionista e idrologa alimentare; Massimo Cannata, sociologo e coordinatore Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli; Guido Ruggiero, anestesista rianimatore; Annalisa Staiano biologa; Antonio Vitale, ortopedico specializzato nel rapporto tra alimentazione e ossa/muscolatura; Franco Sorvillo, storico della pasta di Gragnano.

Intervengono i produttori dell'agro-alimentare e gli chef impegnati nell’evento, che tra l’altro riveleranno anche i loro segreti per pietanze perfette.

Seguirà concerto dedicato alla Musica classica napoletana, diretto dal maestro Francesco Cocco.

Testimonianze artistiche di Valeria Vaiano, attrice, regista e produttrice; Angelo Iannelli, Pulcinella contemporaneo, scrittore, ambasciatore del sorriso; Gennaro De Crescenzo, cantante; Giuseppe Gambi, tenore pop; Sandra Milena Guida, flautista.

In serata, al Borgo di Santa Maria in Portico, degustazioni pre-natalizie di alta qualità coordinate dai noti chef Antonio Arfé e Luigi Barone, che vedranno impegnate la Squadra solidale di eccellenza di "#InsiemeperilTerritorio" e le ultracentenarie Botteghe del Borgo.

Chef, maestri pizzaioli e pasticcieri che parteciperanno all'iniziativa sostenuta da numerosi partner:

Antonio Arfé, Luigi Barone, Pasquale Avella, Claudio Cammardella, Rosario Consalvo, Gianluca Criscuolo, Alfonso De Filippo, Marco De Vita, Martina Arfè, Raffaela Grillo, Carmela Iorio, Angelo Ranieri, Paolo Surace, Lino Ranieri, Raffaele Caldarelli, Pasquale Esposito, Vincenzo Esposito, Renato Liccardo, Sossio Cimmino, Francesco Bova, Annamaria Cannavacciuolo, Nunzia Comentale, Antonio Criscuolo, Elisa Criscuolo, Teresa Criscuolo, Mariano Liccardo.

Tutti i momenti legati all’iniziativa in calendario - precisano li organizzatori - si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.

Info e prenotazioni: 3356631944 - 338 1553211 - 347 8447048