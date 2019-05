A Città della Scienza apre il «Bike Lab»

Giovedì 9 Maggio 2019, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Città della Scienza arriva il Bike Lab: domani venerdì 10 maggio alle ore 10.30 sarà inaugurato un nuovo spazio aperto al pubblico dove i cittadini che hanno scelto la bicicletta come strumento di mobilità urbana, potranno trovare consulenza ed assistenza tecnica su tutto quanto riguarda il mondo a due ruote. All’interno del Bike Lab sarà inoltre allestita la mostra realizzata da Legambiente per il Treno Verde, con interessanti dati sul cicloturismo e la mobilità ciclabile.Il Bike Lab in collaborazione con Europe Direct del Comune di Napoli, oltre ai servizi diretti e all’assistenza, ha l’obiettivo diffondere le politiche europee di incentivazione all’utilizzo di soluzioni per una mobilità sostenibile, soprattutto verso i giovani e i fuori sede.Lo spazio è dotato anche una ciclofficina, aperta e liberamente fruibile, dove sarà possibile provvedere alla manutenzione della propria bici, nonché partecipare ai seminari gratuiti sulle nozioni basilari di manutenzione della bici e del suo corretto utilizzo.Tra gli obiettivi del Bike Lab anche la diffusione di pratiche di bike to work, che rendono Città della Scienza sempre più accessibile in modo sostenibile e soprattutto bike friendly, con aree di sosta per le bici in apposite rastrelliere al servizio di studenti, visitatori e lavoratori, per questi ultimi sarà inoltre possibile prendere in prova gratuita bici messe a disposizione dall’azienda.Il Bike Lab rappresenta una prima piccola anticipazione di #Bikeit, la grande mostra internazionale sulla storia, la tecnologia ed il futuro della bicicletta, realizzata in occasione del suo bicentenario, che da fine giugno sarà ospitata a Città della Scienza come unica tappa italiana. All’ianugurazione Interverranno Mario Calabrese, assessore alle Infrastrutture e al Trasporto del Comune di Napoli, Luca Simeone Project manager Città della Scienza, Michele Buonomo, Legambiente Campania e Ginevra Marandola Ricercatrice al centro comune di Ricerca della Commissione Europea.