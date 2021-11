A Napoli e Ercolano arriva la Fashion Week Napoli art: giovedì la presentazione

Dopo i mesi di pandemia Napoli punta sulla moda per voltare pagina in un contesto di crisi: per questo tanti prestigiosi stilisti partenopei hanno scelto di partecipare alla Fashion Week Napoli Art, che si terrà il giorno 9 Dicembre al Mav Museo Archeologico di Ercolano e dal 21 al 23 Gennaio al Castel dell’Ovo. Location d’eccezione, per raccontare agli addetti ai lavori e non solo la mission dell’iniziativa, la Pizzeria Sorbillo, uno dei luoghi simbolo di Napoli. La manifestazione, che vuole rilanciare il settore Moda & Monumenti con “La Moda Sposa L’Arte”, è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli ed è organizzata, come nella precedente edizione, e dal fotoreporter di moda Alessandro Di Laurenzio che detiene la proprietà del progetto e marchio e dall'associazione NoiNo Polo Moda.

Tantissime le adesioni all’evento che, quest’anno, vanta partecipazioni anche dal’estero. La Fashion Week Napoli Art targata 2021, giunta alla sua seconda edizione, vedrà, infatti, tra i protagonisti l’agenzia di Moda FP Agency Model con sede a New York e Mosca, ma anche i prestigiosi magazine di moda Mover Magazine e Fashion Flair provenienti dagli Stati Uniti d’America e del famosissimo FashionWeekMag Magazine. Quest’anno sarà data la possibilità a quest’ultimo colosso statunitense di immettere i contenuti digitali su Amazon Prime Video Direct . Dopo, il grande successo della scorsa edizione, la Fashion Week Napoli 2021, vede sul campo importanti player come l’Unione Industriali di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli. Sinergie che permetteranno di fare squadra e che con l’ausilio delle istituzioni daranno la possibilità alla nostra città e all’intero Sud, di essere protagonisti del comparto della moda e mettere in luce in maniera maggiore le ricchezze artistiche che il territorio offre.

Invitati alla partecipazione gli stilisti Kilesa, Juliett Mattion, SposamiAdesso, Signore Atelier, Vanitas, Liabe , brand La Nuit, De Gaetano Pellicceria, Francesco Visconti, Vesuves Gioielli by Marsella, atelier Giulia, e altri ancora che saranno resi ufficiali dopo conferenza. La squadra di Fashion Week Napoli vede la partecipazione come presentatrice Romina Parisi e partner Sirio Aja Accademia di trucco, Antonio Iengo HairStyle, Bottega Ferrigno, Lievito Madre Sorbillo, 41 Parallelo magazine, Dott. Carmine Maturo portavoce coordinamento scale di Napoli, Gabianella Eventi, Sasà Giglio, partner istituzionali e associativi Comune di Napoli. Alla conferenza verranno presentate anche le maggiori modelle che parteciperanno all’evento .