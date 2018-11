A Napoli la gommapiuma diventa opera d'arte

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:28

Gommapiuma ad arte, è il caso di dirlo, per un invito alla meditazione, al ragionamento e alla ricerca. Tutto questo è Emozioni in 3D, la personale di Francesca Filardo presentata al Vomero al “Km Zero” il lounge bar bistrot di via Merliani e che sarà allestita fino a Natale.Una mostra che parte dal un elemento fondamentale per l’artista: la gommapiuma. Sagomata, colorata, modellabile, il poliuretano morbido assume, attraverso la manipolazione una nuova connotazione estetica, così forte da rendere superfluo il solito rivestimento in tessuto.«Un procedimento che si rigenera - spiega l'artista - oggetti sempre diversi dall'originale pezzo di gommapiuma, che prendono vita e sottolineano anche la tematica del recupero degli elementi».I quadri della Filardo garantiscoo poi allo spettatore la possibilità di vivere l’opera in tre dimensioni. Nel pensiero artistico dell’artista però c’è anche la luce, catturata da vetri e specchi, imprigionata per sempre nelle sue creazioni, garantendo la percezione tridimensionale con le ombre e attribuendo alle superfici riflessi smaglianti o vibranti.La luce, insomma, diviene mezzo espressivo nella sua pura essenza di onda elettromagnetica.