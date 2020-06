A Napoli yoga vista mare alla Rotonda Diaz

Dopo i musei tocca agli spazi aperti, come in passato. A Napoli domenica 21 giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.30, in occasione dell' International Yoga Day dell'O.N.U. si inaugura il Corso Gratuito di Yoga Integrale che si terrà poi ogni sabato, stesso orario, sino al 25 luglio alla Rotonda Diaz.

L'iniziativa rientra nel Progetto di Yoga Sociale della Scuola di Yoga Integrale ed ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli (è in collaborazione con l'assessorato allo Sport).

LEGGI ANCHE Posillipo, che disastro: verde incolto che invade i marciapiedi e alberi abbattuti nell'ex quartiere verde

Basterà indossare abiti comodi bianchi o di colori chiari e portare un tappetino per la pratica yoga.

Il tutto si svolgerà seguendo le direttive sanitarie vigenti e assicurando le distanze già necessarie per la pratica.

Le lezioni saranno condotte dal maestro Gino Sansone, fondatore dal 1986 della Scuola di Yoga Integrale-Shri Vaishnava Ashrama, coadiuvato dagli insegnanti diplomati della Scuola.

L'iniziativa sarà preceduta sabato 20 giugno, Solstizio d'Estate, da una azione creativa "il Risveglio", performance teatrale dedicata alla Dea Syrena Vergine Partenope, ossia una camminata rituale da Castel dell'Ovo all'Acropoli di Monte Echia per risvegliare l'Anima di Partenope e benedire la città e tutti i suoi abitanti.

La performance inizierà alle ore 8 e sarà realizzata dal 'Laboratorio di Teatro Yogico-Sciamanico', in collaborazione con 'il Corpo Creativo'. Informazioni : tel.3407830920, acquadimedicina@gmail.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA