Giovedì 13 Giugno 2019, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Bagliori, luci da compagnia" è il titolo della personale di Cherubina Habetswallner che si inaugura sabato ad AB OVO, bottega d'arte e Ballezza (via Bellini 17) il 15 giugno (sabato) alle ore 18,30. La mostra resterà aperta fino al 2 luglio.Cherubina Habetswallner vive e lavora a Napoli. Gli oggetti che idea e realizza sono espressione delle sue passioni (viaggiare per tornare, amare le case, il mondo e le sue creature) e delle sue esperienze di vita e lavoro che l’hanno portata a girare il mondo e a vivere a Milano, Roma, Belgrado e Istanbul. Molti dei materiali che utilizza e dei soggetti che ‘riproduce’ contengono i luoghi dei suoi viaggi. Nel 2011 ha fondato con quattro soci l’associazione culturale Ab Ovo Bottega d’Arte e Bellezza, nel centro nel centro storico di Napoli. Ha messo in mostra oggetti e « creature » ad Ab Ovo e in altri spazi.